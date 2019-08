Willem II is een nuchtere koploper: ‘We hebben er nog heel hard voor moeten vechten’

Willem II-cap­tain Peters: ‘Deze wedstrij­den moeten we winnen als we een mooi seizoen willen draaien’

24 augustus Willem II-aanvoerder Jordens Peters werd wel blij van de stand in de eredivisie direct na het duel met Emmen (2-1). De Tilburgers staan (voor even) bovenaan. ,,Dat was ook ons doel. Ja niet voor het seizoen hoor", aldus een lachende Peters voor de camera van FOX Sports.