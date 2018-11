Willem II is ineens een cupfighter

Jarenlang was Willem II een club waarmee in het bekertoernooi weinig tot geen rekening gehouden hoefde te worden. Inmiddels ligt dat heel anders.

Deltasport. Excelsior’31, Harkemase Boys...de beker-echecs van Willem II in de periode Jurgen Streppel beginnen langzaam weg te ebben. Nadat de Tricolores enkele jaren steevast in de eerste ronde sneuvelden in de eerste ronde tegen de eerste beste amateurclub, heeft Willem II de cupkoorts behoorlijk te pakken de laatste seizoenen:

2017-2018: Halve finale verloren van Feyenoord (3-0), nadat CSV Apeldoorn (2-4), Heerenveen (2-1), RKC Waalwijk (3-0) en Roda JC (2-2, penalty’s) werden uitgeschakeld.

2016-2017: Eerste ronde verloren van Ajax (5-0).

2015-2016: Derde ronde verloren van Feyenoord (2-1 n.v.), na zeges op DOVO (0-3) en Go Ahead Eagles (0-2).

Ook nu zijn de Tilburgers al weer doorgedrongen tot de derde ronde, na zeges op FC Volendam (1-2) en Spakenburg (5-0). En wie weet wat het bekertoernooi nog in petto heeft dit seizoen. Zaterdag is de loting voor de achtste finales. PSV, de enige club die Willem II in de competitie een pak slaag gaf deze voetbaljaargang (6-1), is door onderschatting van RKC inmiddels al uitgeschakeld. Een beetje goede loting – met onder meer RKC, AFC, Odin’59 en Kozakken Boys nog in het toernooi – en de kwartfinale is een reële optie voor de Tilburgers.

Euro’s

Naast sportief succes leverde het bekertoernooi Willem II de afgelopen jaren ook heel wat euro’s op. En dan vooral omdat er twee keer een uitwedstrijd tegen Feyenoord uit de koker gerold kwam. Twee keer gebeurde dat na de tweede ronde – met ingang van de achtste finales geldt recettedeling. Wie op bezoek moet in de Kuip in de tweede bekerronde moet het met een fooi doen (2500 euro, een vastgesteld bedrag), een ronde later lopen de inkomsten in de tonnen. In het seizoen 2015-2016 nam Willem II behalve een sportieve kater (Zivkovic miste in de slotfase een grote kans op 0-2, waarna Feyenoord nog gelijk maakte en won in de verlenging) ook zo’n drie ton mee. En vorig seizoen ging het op het veld goed mis in de halve finale voor Willem II (3-0 voor Feyenoord), maar bleef er onder de streep (inkomsten minus wedstrijdkosten gedeeld door de twee clubs) vijf ton over voor de Tilburgers. Die twee ton verschil met twee jaar eerder zit ‘m in de hogere ticketprijzen die Feyenoord hanteerde in de halve finale.

Sfeervol

Best leuk op deze manier dus, het toernooi om de KNVB-beker. Zeker als er ook in een sfeervol stadion wordt gevoetbald. Weliswaar speelde Willem II dinsdag tegen amateurs, toch waren de tribunes met bijna negenduizend mensen goed gevuld. Dat een kaartje slechts vijf euro kostte (en voor kinderen de helft daarvan), speelde ongetwijfeld mee bij de hoge opkomst. In de volgende ronde is dat – als er een thuiswedstrijd wordt geloot – alleen nog mogelijk als de tegenstander daarmee akkoord gaat. Want er geldt dan dus recettedeling.