Willem II is Lewis voor lange tijd kwijt door gescheurde kruisband

Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de kwetsuur Lewis de komende tijd aan de kant houdt. Vanwege de privacywet deed Willem II geen uitspraken over de exacte herstelduur.

Lewis, die bezig is aan zijn laatste contractjaar bij de Tilburgse club, zou in september zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Aruba. Hij meldde zich af bij bondscoach Martin Koopman voor de wedstrijden in de Nations League tegen Guyana (op Curaçao) en tegen Antigua. In dat gesprek sprak hij de verwachting uit dat hij negen maanden tot een jaar nodig zal hebben voor herstel. Dat zou betekenen dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.