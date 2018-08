Willem II jaagt op record aantal uitzeges op rij

Willem II moet in z'n jacht op het clubrecord van opeenvolgende uitzeges op rij in de eredivisie een hele hoge horde nemen zaterdagavond. Dan gaat de ploeg van Adrie Koster namelijk op bezoek bij PSV.

Willem II won inmiddels al drie uitwedstrijden op rij: bij NAC op 15 april (1-2), bij PEC Zwolle op 29 april (0-1) en bij FC Groningen op 17 augustus (0-1). Slechts drie keer won Willem II in de eredivisie meer dan drie uitduels op rij: in augustus-oktober 1983 (4), in november 1991-januari 1992 (4) en in april-september 1999 (5).

Twee zeges bij PSV

Probleempje voor Willem II in het Philips Stadion zaterdag: in eigen huis is PSV 29 eredivisieduels op rij ongeslagen tegen Willem II (27x winst, 2x gelijk). De enige twee zeges van Willem II in de eredivisie op bezoek bij PSV waren op 5 maart 1961 (1-2) en 3 september 1983 (1-2).

Fortuna Sittard

Mocht Willem II er in slagen om PSV zaterdag voor de derde keer in de historie te verslaan in Eindhoven, dan kunnen de Tricolores in hun daaropvolgende uitwedstrijd in de competitie (bij Fortuna Sittard, op zaterdag 22 september) het clubrecord evenaren. Mocht ook die hobbel worden overwonnen, dan wacht op 30 september De Graafschap-uit.