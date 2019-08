Willem II kan clubrecord evenaren bij competitieopening in Zwolle

Trefzeker buitenshuis

In het MAC3PARK Stadion van PEC Zwolle kan Willem II een fraaie reeks van vorig seizoen voortzetten. De ploeg van Adrie Koster scoorde in zijn laatste elf uitduels in de eredivisie, sinds een 2-0 nederlaag bij landskampioen Ajax in november vorig jaar. Bij een Tilburgs doelpunt in Zwolle wordt het clubrecord van scoren in twaalf opeenvolgende uitduels uit 1999 geëvenaard.

Angstgegner

PEC Zwolle speelt de laatste seizoenen niet graag tegen Willem II. Van de laatste vijf eredivisieontmoetingen tussen beide ploegen (thuis en uit) won Willem er liefst vier. In die reeks voorkwam de ploeg uit Zwolle alleen in 2017 in het Koning Willem II Stadion een nederlaag (2-3 voor PEC). De laatste onderlinge confrontatie eindigde in dezelfde cijfers, maar dan in het voordeel van Willem II (2-3).

Slechte start

Willem II en openingsduels in de eredivisie, dat is al een aantal jaar geen gelukkige combinatie gebleken. De club won geen enkele van zijn laatste zeven openingsduels op het hoogste niveau. De 3-1 zege op Vitesse in seizoen 2009-2010 is voorlopig de laatste. Lukt het Willem II op de valreep om dit decennium een eredivisieseizoen met een overwinning af te trappen?

Ogen op Pavlidis

Vorig seizoen waren de inmiddels vertrokken Fran Sol (dertien doelpunten voor de winterstop) en Alexander Isak (dertien doelpunten na de winterstop) samen goed voor 26 Willem II-doelpunten. Van de huidige selectie maakte Vangelis Pavlidis vorig seizoen de meeste doelpunten (vijf). De Griek, die in april definitief werd ingelijfd en een contract tot 2022 tekende, scoorde bovendien in zijn laatste twee eredivisieduels voor de Tricolores.

Openstaande schorsingen

Beide clubs missen een of meerdere spelers door schorsingen uit het vorige seizoen. Bij Willem II is Damil Dankerlui niet van de partij, bij PEC Zwolle ontbreken Kenneth Paal en Sam Kersten. Bij de thuisploeg kan de nieuwe trainer John Stegeman wel een beroep doen op Darryl Lachman, die tussen 2016 en 2018 tot 64 competitieduels kwam voor Willem II. Daarin maakte de international van Curaçao één doelpunt.