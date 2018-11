Willem II kan na winterstop weer op Peters rekenen: ‘Anders dan in de eredivisie’

Ondanks die verliespartij voelde het voor Peters opnieuw als een overwinning. De verdediger uit het Maaskantje wilde testen of hij de knie met het afbrokkelende kraakbeen ook elke week de volle negentig minuten kan belasten. ,,Willem II is geen amateurclub. Als je bijvoorbeeld maar eens in de twee weken zou kunnen spelen, dan werkt het niet. Dan hebben ze weinig aan je", zei de aanvoerder van het team vol vaste reserves.

Vijfde

De test slaagde. Peters voltooide op Varkenoord zonder fysieke problemen zijn vijfde volledige wedstrijd sinds hij vorig jaar in november met die zware knieblessure wegviel. In het bekerduel met Spakenburg had hij op 31 oktober al zijn rentree gemaakt in het eerste elftal. ,,Maar dat is toch anders dan een echte wedstrijd in de eredivisie", aldus Peters. ,,Dat geldt ook voor die wedstrijden bij de reserves. Maar je hebt ze nodig. Op de training komt het niet zo gek veel voor dat er over een heel veld 11-tegen-11 wordt gespeeld. Dat heb je gewoon nodig om situaties weer goed in te kunnen schatten.”