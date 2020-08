Willem II kan ook met Wriedt én Pavlidis spelen; duel met AA Gent eindigt in 1-1

De Tricolores kregen in het duel dat in Gent achter gesloten deuren werd gespeeld al snel een domper te verwerken. De eerste kans van de Belgische landskampioen was meteen raak: Chakvetadze liet Robbin Ruiter kansloos: 1-0. Vervolgens domineerde Willem II in de eerste helft, maar het wist niet te scoren voor rust. Mike Trésor was er dicht bij toen hij de bal uit een vrije trap op de paal schoot.

In de rust twee wissels: Ruiter werd vervangen door Jorn Brondeel en Otschi Wriedt kwam in de ploeg voor Pol Llonch. Wriedt ging in de spits spelen, Vangelis Pavlidis daar kort achter. Trésor nam de rol van Llonch over als verdedigende middenvelder.

Probeersel

Het probeersel met Wriedt én Pavlidis in de ploeg betaalde zich al snel uit. Na een combinatie tussen deze twee zorgde Wriedt voor de gelijkmaker: 1-1. Niet veel later had Trésor de 1-2 op zijn schoen op aangeven van Mats Köhlert, maar hij wist de Gentse keeper niet te passeren. De al in de eerste helft voor Sebastian Holmen ingevallen Victor van den Bogert voorkom vervolgens met een goede ingreep dat Kvilitaia de thuisploeg op voorsprong zette.

Nadat ruim tien minuten voor tijd zeven jonkies van Willem II waren ingevallen, was een van hen dicht bij een treffer. Wesley Spieringhs zag zijn kopbal op de lat belanden.

AA Gent - WIllem II 1-1 (1-0). 4. Chakvetadze 1-0, 53. Wriedt 1-1.

Willem II: Ruiter (46. Brondeel); Owusu (80. Van der Avert), Holmen (35. Van den Bogert), Heerkens (80. Spieringhs), Van der Avert (30. Menelik); Llonch (46. Wriedt), Trésor (80. Kokkinis), Saglam (80. Coeckelbergs); Nunnely (80. Van der Pol), Pavlidis (80. Den Heijer), Köhlert (80. Dahlhaus).