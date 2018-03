Willem II-keeper Branderhorst: 'Ik word er soms moedeloos van'

Hij had ook gezien dat Willem II er in Friesland niet aan te pas was gekomen. ,,We hebben eigenlijk geen kans gehad, hebben voornamelijk achter de bal aan gelopen. Doordat we de bal te snel verspeelden, kwamen we voorin niet op de plekken terecht waar we wilden zijn. En we moeten scoren als we willen winnen. Maar ik moet me daar niet te druk om maken als keeper. Ik moet me vooral richten op de ballen die op mijn doel geschoten worden."