Willem II-keeper Brondeel: ‘Voetbal is details, maar dit is heel zuur’

Brondeel zat, net als Willem II, goed in de wedstrijd tot de rust. ,,En dan toch nog drie goals tegen in de tweede helft. Een enorme ontgoocheling”, aldus de Belg, die de 1-1 op ongelukkig wijze moest incasseren. ,,Ik kom graag uit mijn doel om hoge voorzetten uit de doelmond te werken of te vangen. Ook op dat moment, maar de bal kreeg een vreemde curve en ging over mij heen. Toen ik me omkeerde, lag-ie in het mandje. Tsja, voetbal is details. Daar zat het voor hen mee, terwijl in de slotfase een als voorzet bedoelde bal van Derrick Köhn op de lat belandt... Dat was bijna de 2-2 en direct daarna valt de 1-3. Heel zuur.”