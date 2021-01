Willem II-keeper Jorn Brondeel: ‘Het lag compleet aan onszelf vandaag’

Hoger budget en renderende opleiding moeten Willem II verlossen van degradatie­stress

28 december De laatste weken, en zeker voordat Willem II besloot met een gelijkspel tegen Ajax, hoorde en las je het overal. De Tilburgse club moest spijt hebben dat het contract met hoofdtrainer Adrie Koster zo snel met een jaar verlengd was. Het is de vraag waar technisch directeur Joris Mathijsen het eigenlijk niet over wil hebben.