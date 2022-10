Willem II-keeper Lamprou blij met zijn assist: ‘We leken wel een compleet ander team na rust’

Met videoWillem II-keeper Kostas Lamprou was blij verrast met zijn ploeg in de tweede helft tegen Jong Ajax. ,,We leken wel een compleet ander team na rust.” De Tilburgers bogen een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning.

,,Wat we de eerste helft lieten zien, was niet best”, vond Lamprou. ,,Maar ik moet zeggen: Ajax was sterk aan de bal. We konden geen grip krijgen en hadden het heel zwaar.”

Wat er veranderde na rust? Lamprou: ..Ik vind het moeilijk te verklaren. Maar we gaven de goede reactie. Zochten de duels op, gingen ook beter voetballen. En gaven gas. En je ziet wat daar het resultaat van is: we kunnen met drie puntjes naar huis.”

De keeper hoorde pas na de wedstrijd dat hij een assist op zijn naam krijgt. Jeremy Bokila maakte kort na rust de 1-1 na een verre trap van de goalie. ,,Dat is leuk, maar niet echt belangrijk”, aldus de Griek. ,,Winnen is belangrijkste. We hebben gevochten. De invallers hebben het utistekend gedaan, ze gingen allemaal volle bak. Dit bewijst maar weer dat we iedereen nodig hebben om ons doel te bereiken.”

Quote Toevallig zit ik naast Jizz in de bus. Hij is een sterke jongen, hij kan dit hebben Kostas Lamprou

Of hij in de spelersbus op de terugweg nog een arm om de schouder van Jizz Hornkamp ging slaan, die al binnen een halfuur werd gewisseld en boos naar de kleedkamer vertrok? Lamprou lacht. ,,Toevallig zit ik naast Jizz in de bus. En ik snap hem wel. Als je na een halfuur wordt gewisseld, dan is dat een klap. Maar Jizz is een sterke jongen. Hij kan het hebben. Nu was hij het, volgende keer kan het iemand anders zijn. De wissel pakte vandaag goed uit. Jizz moet dit verwerken, doorgaan en hij gaat nog vaak genoeg raak prikken dit seizoen. Daar ben ik van overtuigd.”

Volledig scherm Kostas Lamprou (vierde van rechts) viert de overwinning op Jong Ajax met zijn teamgenoten en met de meegereisde fans. © Pro Shots / Toin Damen