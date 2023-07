Willem II keert met nieuw thuistenue terug naar ‘het mooiste shirt aller tijden’

Het meest opvallende aan het shirt is dat de rood-wit-blauwe banen op de voorkant zijn ‘doorgetrokken’. Dat wil zeggen dat de sponsornaam (AVEC) óver de driekleur heen staat geprint. De afgelopen jaren was het zo dat het logo of de naam van de shirtsponsor in een wit vlak stond, maar het was een grote wens van de club om daar nu mee te breken. En dat is gebeurd. Verder heeft het shirt een (rode) kraag met knoopjes én aan de achterkant de kleuren wit en blauw. Als men de kraag omhoog zet, is de iconische driekleur dus te zien.