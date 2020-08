Willem II kiest met keuze keepers voor zekerheid in coronatijd

video Robbin Ruiter verwacht eerste keeper te worden bij Willem II: ‘Het vuur zit in me om iedere week te spelen’

30 juli Het hing al een poosje in de lucht, maar donderdag was het definitief: Robbin Ruiter (33) is keeper van Willem II. ,,Als je ziet wat hier de laatste jaren is neergezet, dan is de club echt groeiende. Dat plus de sfeer in het stadion en de samenwerking met Harald Wapenaar zijn voor mij belangrijk.”