Willem II komt dramastart te boven: ‘Alles waar we ADO mee in het zadel kónden helpen, deden we ook’

Hornkamp redt door late treffer puntje voor Willem II tegen Heracles Almelo

Na drie winstpartijen op rij, heeft Willem II het carnavalsweekend niet met een nieuwe knaller in kunnen luiden. Spits Jizz Hornkamp scoorde in de absolute slotfase de gelijkmaker tegen nummer twee Heracles Almelo, al had er voor de bezoekers wel wat meer ingezeten: 1-1.