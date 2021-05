Willem II komt na spannende slotfase tegen FC Utrecht nét tekort voor een gelijkspel

De goede bedoelingen van Willem II ten spijt na de 0-6 thuisnederlaag eerder dit seizoen tegen FC Utrecht, ook zaterdagavond op bezoek in de Domstad moest keeper Aro Muric snel vissen. Toch werd het nog even spannend zaterdagavond, maar de thuisploeg won uiteindelijk wel: 3-2.

Was het twee maanden geleden in de derde minuut raak voor FC Utrecht, nu kwam de ploeg van trainer Hale in de vierde minuut op voorsprong. Sander van de Streek kreeg veel te veel ruimte in het strafschopgebied en krulde de bal fraai binnen: 1-0.

Willem II, dat zonder coach Zeljko Petrovic (acute hernia) en de licht geblesseerde aanvaller Vangelis Pavlidis was gestart in de Galgenwaard, kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Beide ploegen leken een keer terecht een strafschop te claimen, maar scheidsrechter Kamphuis gaf geen kik. Ook VAR Nijhuis niet, maar wellicht kwam dat doordat even later de communicatie-apparatuur tussen die twee defect bleek.

Ook de sproei-installatie deed het overigens niet, zodat de wedstrijd op een droog veld werd afgewerkt en dat kwam het veldspel van beide ploegen niet ten goede..

Nadat Sebastian Holmén een gele kaart had gekregen die hem een schorsing oplevert (volgend weekend tegen PSV), kwam de thuisploeg op slag van rust op 2-0. Sven van Beek, onder druk gezet door Emil Bergström, kopte de bal in eigen doel. Willem II-keeper Muric had dat onheil kunnen voorkomen als hij niet op zijn lijn was blijven staan.

Na een kwartier in de tweede helft kreeg Willem II z’n eerste grote scoringsmogelijkheid. Na een vloeiende aanval speelde Kwasi Wriedt zichzelf goed vrij; zijn inzet ging via het lichaam van keeper Oelschlägel over de lat. Uit de corner van Mike Trésor kopte Holmén alsnog de 2-1 tegen de touwen.

Gery Vink, die vanwege de absentie van Petrovic de honneurs waarnam bij Willem II, wisselde vervolgens aanvallend. Middenvelder Wesley Spieringhs werd vervangen door aanvaller Mats Köhlert. Willem II rook bloed, FC Utrecht plooide wat terug, maar sloeg even later in de counter keihard toe. Gyrano Kerk ging er vandoor op de rechterflank en schoof de bal onder de uitkomende Muric binnen: 3-1.

Even later leek Willem II een penalty te verdienen nadat Trésor onderuit geveegd werd, maar weer wilden Kamphuis en VAR Nijhuis er niet aan, zodat de Tilburgers een nieuwe terugkeer in de wedstrijd werd onthouden, zo leek het. Maar even later was het alsnog 3-2, toen Kwasi Wriedt in de 82ste minuut een schot van Köhn tot doelpunt promoveerde.

Met Pavlidis en Selahi voor Trésor en Saddiki probeerde Gery Vink in de absolute slotfase nog een gelijkmaker af te dwingen. Maar de klok tikte in het nadeel van de Tilburgers, die de 3-2-nederlaag niet meer konden afwenden.

