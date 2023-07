Willem II komt nog niet tot echte kansen en ziet Sparta nog altijd op voorsprong staan, kijk het duel hier live!

Toch géén ‘Kerstmis­der­by’ tussen NAC en Willem II, ook burenruzie in Tilburg verzet

De derby tussen NAC en Willem II (de editie in het Rat Verlegh Stadion) stond op een wel heel bijzonder moment gepland, maar dat gaat niet door. Ook de heenwedstrijd in Tilburg is verzet, net als twee andere wedstrijden van de Tricolores.