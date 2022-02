Willem II komt te laat op gang in Groningen en verliest opnieuw

Als vervanger van de (langdurig) geblesseerd geraakte Thijs Oosting had Fred Grim gekozen voor Ringo Meerveld. En Derrick Köhn was terug als linksback omdat Mats Köhlert niet helemaal fit was.

De thuisploeg nam vanaf het beginsignaal het heft in handen; Willem II had in de openingsfase weinig balbezit. Bij de eerste kans van FC Groningen na krap een kwartier spelen, was het meteen raak. Björn Meijer kopte onhoudbaar voor doelman Timon Wellenreuther een voorzet van de linkerflank binnen: 1-0.

Goede redding Wellenreuther

Met een goede redding voorkwam de keeper tien minuten later dat Paulos Abraham de Groningse voorsprong verdubbelde. Pas na een halfuur deed Willem II z’n eerste doelpoging, een slap afstandsschot van rechtsback Leeroy Owusu. Maar een minuut later was het wél bijna raak voor de bezoekers. Na een fraaie dieptepass van Ringo Meerveld kon Ché Chunnely alleen op doelman Peter Leeuwenburgh af gaan. Maar de aanvaller wachtte te lang met afronden, zodat een verdediger van FC Groningen nog net kon ingrijpen.

Maar voor rust had het ook nog 2-0 kunnen worden, maar Michael de Leeuw kreeg de bal in kansrijke positie vlak voor het Willem II-doel totaal verkeerd op zijn schoen.

Geen ingrepen Fred Grim

Fred Grim greep de rust nog niet aan om te wisselen en liet zijn ploeg ongewijzigd aan de tweede helft beginnen. Het lukte de bezoekers om wat vaker in de buurt van het vijandelijke doel te komen en de druk wat op te voeren, maar grote kansen leverde dat niet op.

Na ruim een uur kwamen de eerste twee wissels: Görkem Saglam en Elton Kabangu kwamen in het veld voor Ringo Meerveld en Ché Nunnely. Een kwartier voor tijd kreeg de diepgestoken Jizz Hornkamp een schietkans van buiten de zestienmeter, maar zijn vizier stond niet op scherp.

Halve omhaal Hornkamp

Met nog ruim tien minuten op de klok kwam er nog meer vers bloed in de ploeg bij Willem II. Mats Köhlert en Godfried Roemeratoe kwamen de moegestreden Max Svensson en Daniél Crowley vervangen. Direct daarna volgende een goede aanval van Willem II over de rechterflank. Owusu wist Hornkamp te bereiken, die zijn halve omhaal half zag mislukken.

Even later werd het alles of niets voor Willem II, toen aanvaller Argyris Kampetsis werd ingebracht voor verdediger Freek Heerkens. In de 87ste minuut kreeg Willem II de grootste kans op de gelijkmaker. Na een goed uitgevoerde counter kon Driess Saddiki uithalen. Zijn diagonale schot ging net naast de verkeerde kant van de paal. Ook Kampetsis was nog dicht bij de 1-1, maar schoot uit de draai over.

De gelijkmaker zou niet onverdiend zijn geweest, maar viel niet meer. Zodat Willem II nu dertien van z’n laatste veertien competitiewedstrijden heeft verloren. Een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen komende zaterdag is noodzakelijk om niet nog verder weg te zakken in het moeras.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.