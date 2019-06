Willem II kondigt komst algemeen directeur Martin van Geel aan

De 58-jarige Goirlenaar komt over van Feyenoord. Daar was Van Geel sinds 2011 in dienst als technisch directeur. Een functie die hij ook bekleedde in dienst van Willem II. Onder leiding van Van Geel won de Stadionclub onder meer het landskampioenschap in 2017. Ook werkte hij als technisch directeur bij Roda JC, AZ en Ajax.