Willem II krijgt 900 extra kaarten voor bekerfinale: morgen in de verkoop

De kaarten, die dinsdag 16 april vanaf 9.00 uur online te koop zijn, zijn buskaarten voor vak OO en gaan 54,80 euro per stuk kosten. Bij de verkoop geldt de regeling uit ‘fase 2' van de verkoop van bekerkaartjes, dat wil zeggen dat in eerste instantie alleen seizoenkaarthouders ervoor in aanmerking komen. Als de kaarten na de middag nog niet zijn verkocht, kunnen ook andere fans ze kopen.

De laatste kaarten voor de bekerfinale van 5 mei tegen Ajax gingen vandaag in de verkoop en met name de buskaarten gingen in razend tempo over de toonbank. In ruim een half uur waren ze uitverkocht, meldde Willem II.