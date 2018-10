Willem II krijgt ook in Breda de maximale steun

Schorsing Akkaynak: 3 duels, waarvan 1 voorwaarde­lijk

1 oktober De aanklager van de KNVB wil Atakan Akkaynak, de middenvelder van Willem II, een schorsing van drie wedstrijden opleggen waarvan een voorwaardelijk. De Duitse speler kreeg afgelopen zondag rood voor een tackle met gestrekt been over de bal in de wedstrijd tegen De Graafschap.