Willem II krijgt steeds de eerste treffer tegen

De laatste zes competitiewedstrijden maakte de tegenstander van Willem II telkens het eerste doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van Adrie Koster beschikt over veerkracht, want vier van die zes duels gingen niet verloren.

Maar ook geen enkele van die wedstrijden werd gewonnen. In de twee competitieduels die Willem II dit seizoen winnend afsloot, kwam het zelf op voorsprong. Het verdient dus aanbeveling voor Koster en co om aanstaande zondag. als FC Utrecht op bezoek komt in Tilburg, zelf de score te openen.

De laatste zes competitiewedstrijden van Willem II. Daarin kreeg de ploeg telkens de eerste treffer van het duel om de oren.

PSV - Willem II.

1-0 in de 7e minuut. Eindstand 6-1.

Willem II begon goed aan de wedstrijd, maar de eerste twee doelpogingen van PSV waren raak. Daarmee was het duel al snel gespeeld.

Willem II - Excelsior.

0-1 in de 31e minuut. Eindstand 2-2.

Een moeizame wedstrijd voor Willem II, die in een nederlaag leek uit te monden toen het ook nog 0-2 werd. Maar een slotoffensief van de Tricolores leverde twee treffers en dus nog een punt op.

Fortuna Sittard - Willem II.

1-0 in de 14e minuut. Eindstand 4-4.

De eerste treffer van het duel bleek uiteindelijk 1 van de 8 te zijn. Willem II kwam drie keer op voorsprong maar slaagde er niet in om die vast te houden.

De Graafschap - Willem II.

1-0 in de 21ste minuut. Eindstand 2-1.

Strijd leveren blijkt een vak apart. Willem II was er in Doetinchem niet goed in en kreeg de ene kaart na de andere. Twee daarvan waren rood. Direct na de eerste, voor Atakan Akkaynak, maakten de Superboeren de 1-0. Met z'n tienen kwamen de Willem II’ers terug tot 1-1, maar na ook rood voor Diego Palacios bleek het met negen man net niet mogelijk het punt vast te houden.

Willem II - Feyenoord.

0-1 in de 73ste minuut. Eindstand 1-1.

In een prima wedstrijd kwam Willem II onnodig op achterstand. Een overtreding van Thomas Meissner op Jan-Arie van der Heidjden na een corner van de bezoekers resulteerde in een door de VAR gegeven penalty. De jacht op de gelijkmaker van Willem II had resultaat; Fran Sol prikte de 1-1 binnen in de slotfase.

NAC - Willem II.

1-0 in de 28ste minuut. Eindstand 2-2.

Dekkingsfouten boden NAC de gelegenheid om ‘uit het niets’ op 1-0 te komen in de derby. Toch ging Willem II dankzij twee bevliegingen met een voorsprong de rust in. Een onnodig door Pol Llonch veroorzaakte strafschop bleek de reddingsboei voor de Bredase hekkensluiter: 2-2.