Willem II krijgt weer jeugdinternational

Het is alweer even geleden,maar de opleiding van Willem II heeft binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een jeugdinternational. Het gaat om Emmanuel van de Blaak, een 14-jarige rechter centrale verdediger uit Breda, die al sinds 2015 deel uitmaakt van de opleiding van de Tilburgse club. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie voor Oranje Onder 15.