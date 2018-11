Willem II laat Sloetski fluitend naar concert gaan: ‘Zaak om bij elkaar te blijven als team’

Vitesse schaarde zich gistermiddag in een rijtje met Ajax en PSV. Dat zijn de drie clubs die dit seizoen binnen een helft al klaar waren met Willem II. Na de zege ruim twee weken geleden bij PEC Zwolle kwam de 1-3 nederlaag in het Tilburgse kamp hard aan. Er zat een verschil in de manier waarop Willem II het karwei tegen de drie clubs uit de top vier aanpakte. In Amsterdam leidde een kansloos strijdplan met drie verdedigers tot een vlotte 2-0 achterstand. Daarom wilden de Tilburgers,net als eerder tegen PSV, deze keer geen stijlbreuk te plegen. In Eindhoven was het na twaalf minuten al 2-0. Ook Vitesse, dat Willem II in een ander keurslijf dwong, kreeg de Tilburgse club heel snel op de knieën.