Willem II laat supporters meebeslissen over naam jeugdcomplex

Iedereen die dat wil kan vanaf nu zijn of haar suggestie doorgeven, een vakjury kiest uiteindelijk de winnaar. In september 2017 werd al duidelijk dat Willem II de jeugdopleiding naar de Rueckertbaan zou gaan verhuizen. In de jaren daarvoor deelde de club het complex aan de Spoordijk met FC Tilburg. Eén van de clubs die was opgegaan in die fusieclub was RKTVV, dat tot die tijd juist op het terrein aan de Rueckertbaan speelde en trainde. Met het verdwijnen van RTKVV kwam dat complex dus vrij, uiteindelijk werd het in juli 2019 officieel in gebruik genomen door Willem II.