Willem II laat zich verleiden en afstraffen door AZ: ‘Heel naïef, eigen schuld’

Waar ligt de toekomst van Peters? Willem II en captain hakken pas ná het seizoen knopen door

31 maart Pas ná het lopende seizoen wordt duidelijk of het aflopende contract van Willem II-aanvoerder Jordens Peters (33) wordt verlengd, of dat hij vertrekt, of dat hij zelfs helemaal stopt. De Tilburgers zijn al wel in gesprek met Freek Heerkens over een langer verblijf, maar Victor van den Bogert en Ole Romeny keren na de zomer niet terug.