Willem II legt Tilburgs talent Timo Regouin vast

Dieperink fluit duel Willem II met PEC Zwolle, Cantineau aangewezen als VAR

12:17 Rob Dieperink is door de KNVB aangesteld als arbiter voor het duel tussen Willem II en PEC Zwolle. De ploeg van oud-Willem II’er Jaap Stam komt zondag om 14.30 uur op bezoek in Tilburg. Luca Cantineau is aangewezen als videoscheidsrechter.