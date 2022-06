Willem II licht koopopties definitief niet, langer verblijf Köhlert onwaarschijnlijk

Willem II richt pijlen in zoektocht naar technisch directeur op Teun Jacobs (ex-Almere City)

De kans is groot dat Teun Jacobs bij Willem II de functie van technisch directeur gaat bekleden. De club zelf wil niets kwijt over de zoektocht naar een nieuwe ‘voetbalbaas’, maar bronnen rondom de Tricolores bevestigen dat de 38-jarige Jacobs een zeer belangrijke kandidaat is.

9 mei