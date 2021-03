Willem II licht optie: Driess Saddiki blijft een jaar langer in Tilburg

In de seizoenen daarna groeide hij uit tot een vaste waarde. In 2017/18 was hij een vast onderdeel van het elftal dat stuntte en promoveerde naar de eredivisie. Die zomer maakte hij de overstap naar Willem II, waar hij in zijn eerste seizoen vooral invaller was, maar in het vorige (door corona onderbroken) seizoen basisspeler was. Dit seizoen kampte hij met veel blessures, waardoor hij tot nu pas zeven wedstrijden meedeed.