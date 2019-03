Willem II licht opties in contracten Branderhorst, Lieftink en Croux niet

Dat het in het geval van Croux niet tot verlenging zou komen was al wel duidelijk. De Belg mocht in de winterstop al verkocht worden. Uiteindelijk rolde er een huurovereenkomst met MVV uit. Ook Lieftink mocht in de winterstop weg, maar bereikte geen akkoord. De verwachting is dat de middenvelder volgend seizoen bij Go Ahead zal spelen waar hij mee in gesprek is.