Willem II lost slepend hoofdpijndossier op met contractontbinding Robbin Ruiter

Willem II neemt per direct afscheid van paria Robbin Ruiter. De 34-jarige keeper is volledig uit beeld én uit de gratie geraakt bij de Tricolores , beide partijen zijn nu een contractontbinding overeengekomen. De verbintenis van de goalie liep nog tot komende zomer.

Ruiter speelde voor FC Volendam, FC Utrecht, Sunderland en PSV, voordat hij in de zomer van 2020 neerstreek in Tilburg. Hij begon vorig seizoen ook als basisspeler, maar na zes wedstrijden raakte hij geblesseerd en werd hij vervangen door Jorn Brondeel. Eenmaal fit speelde Ruiter in december nog vier competitieduels, maar hij kon nauwelijks overtuigen. In de winterstop werd Arijanet ‘Aro’ Muric gehuurd, hij maakte het seizoen af onder de lat.

Afgelopen zomer kwam er aanvankelijk geen nieuwe keeper, waardoor Ruiter in de eerste competitiewedstrijd (Feyenoord-thuis, 0-4) weer onder de lat stond. Daarin maakte hij wederom bepaald geen stabiele indruk, daags daarna werd daarom Timon Wellenreuther gehuurd van Anderlecht.

‘Emoties liepen hoog op’

Dat was uiteraard een flinke tik voor Ruiter, zo gaf trainer Fred Grim in aanloop naar het tweede competitieduel (Vitesse-uit) ook toe. ,,Natuurlijk heeft het impact als er ineens een nieuwe keeper bijkomt. Het is belangrijk om daar dan goed over te communiceren met de drie keepers die er al zijn. De emoties liepen maandag en dinsdag soms hoog op. Dat vind ik ook logisch, we zijn allemaal mensen. Maar we zijn nu een paar dagen verder en iedereen heeft het kunnen laten bezinken.”

Ruiter ontbrak vervolgens in Arnhem, Grim legde toen uit dat het nieuws van de komst van Wellenreuther ‘nog te vers’ was. In de duels daarna zat de goalie echter ook niet bij de wedstrijdselectie. ,,Robbin heeft zich geblesseerd gemeld", zei de trainer, die verder niet op de situatie in wilde gaan. In de afgelopen maanden deden alle betrokkenen er sowieso het zwijgen toe, maar duidelijk is dat Ruiter sindsdien helemaal niet meer op de training is verschenen. Volgens de officiële lezing revalideerde hij extern, maar het was natuurlijk kraakhelder dat er een flink conflict was ontstaan.

Dat conflict is nu opgelost, beide partijen zijn van elkaar verlost. Door het ontbinden van zijn contract kan routinier Ruiter in alle rust op zoek naar een nieuwe club, die hem dus gratis kan oppikken.