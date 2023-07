Willem II maakt het Sparta lastig, maar verliest toch ruim

Er waren zo'n vijfduizend toeschouwers afgekomen op de oefenwedstrijd tijdens de de Open Dag (Koningsdag) van de TIlburgse club. Bij de spelerspresentatie vlak voor de aftrap was ook Pol Llonch aanwezig, hoewel de Spanjaard vanwege een conflict met de club de laatste weken niet tot de wedstrijdselectie behoorde in de voorbereiding. En dat was ook nu niet het geval. Hij werd wel luidkeels toegezongen door de fans.

Bij de eerste kans van Sparta was het direct raak. Een voorzet van de rechterflank werd door Arno Verschueren binnengewerkt: 0-1. De Rotterdammers lieten vervolgens na om de voorsprong uit te bouwen. Willem II kreeg in de eerste helft één behoorlijke doelkans: Thijs Oosting zag zijn harde schot door Sparta-keeper Nick Olij tot corner verwerkt worden.

Bliksemflits

De tweede helft begon wat later dan gepland, want de regen kwam met bakken naar beneden en af en toe schoot er een bliksemflits door de lucht. En het duel was hervat, werd het al snel weer gestaakt vanwege onweer. Toen de wedstrijd voor de tweede keer werd hervat, maakte de overvloedig gevallen regen op het veld het voetballen bepaald niet gemakkelijk. De bal rolde niet overal even goed.

Vijf minuten na rust kwam Lucas Woudenberg als winnaar uit het waterballet op zijn flank en schoot de bal maar net voorlangs. Direct daarna was ook Bokila dicht bij een treffer, maar Olij kreeg nog net een handje achter de inzet van de spits.

Dreiging Bokila

Bokila bleef voor dreiging zorgen en werd na krap een uur spelen door Jesse Bosch vrij voor doelman Olij gezet, maar opnieuw kwam de keeper als winnaar uit de strijd. Die had ook een antwoord op een poeier van Ringo Meerveld niet veel later.

Aan de andere kant van het veld voor kwam Willem II-doelman Connor van den Berg met een fraaie save op een schot van Charles-Andres Brym dat het 0-2 werd. In de aantrekkelijke tweede helft was de volgende kans voor Max Svensson, die net over de lat schoot.

Van den Berg deed nog een keer van zich spreken toen hij de voor hem opduikende Japanner Koki Saito van scoren afhield met een goede reflex. Maar kort voor tijd werd het toch nog 0-2, toen de lange Tobias Lauritzen uit een afgemeten vrije trap van Vito van Crooij raak kopte. En in de slotminuut maakte Saito er met een bekeken schot zelfs nog 0-3 van.

Willem II - Sparta 0-3 (0-1). 7. Verschueren 0-1, 87. Lauritzen 0-2, 90. Saito 0-3.

Willem II: Smits; (46. Van den Berg) Vermeulen, Heerkens, Schouten, Van Berkel (46. Woudenberg); Bosch, De Waal, Meerveld; Oosting, De Leeuw (46. Bokila, 77. Soree), Svensson (87. Engels).

Volledig scherm Willem II-middenvelder Ringo Meerveld temidden van enkele spelers van Sparta.. © Pro Shots / Toin Damen