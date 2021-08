Willem II maakt komst Wellenreuther bekend

podcast Stoere Kerels | John Feskens en Bud Brocken: ‘Wat er in die pillen zat? Geen idee...’

7 augustus Willem II bestaat 125 jaar. Aanleiding voor het Brabants Dagblad om te starten me een serie podcasts over de club onder de naam Stoere Kerels. In de eerste aflevering zijn de hoofdrollen voor twee clubcoryfeeën: John Feskens en Bud Brocken. Ze praten openhartig over bijzondere momenten in hun carrières.