Willem II maakt selectie voor trainingskamp bekend: Brondeel ontbreekt door mogelijke transfer, Touré op proef

Tegelijkertijd meldt Willem II ook dat de proefperiode van Khalid Karami al weer ten einde is. Vrijdag werd bekend dat de rechtsback een tijdje zou meetrainen met de ploeg van Kevin Hofland, om van beide kanten te kijken of club en speler iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Een paar dagen later is Karami al weer vertrokken, aangezien hij in gesprek is met een andere club en de proefperiode in Tilburg niet wil afwachten.