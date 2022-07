Willem II maakt selectie voor trainingskamp bekend: Brondeel ontbreekt door transfer naar België, Touré op proef

De Belgische goalie keert zodoende terug naar zijn geboorteland, waar hij gaat uitkomen in de Eerste Provinciale competitie. De 28-jarige keeper hoopt bij SK Beveren aan meer speeltijd toe te komen dan dat in Tilburg het geval was. Vorig seizoen was Brondeel de tweede keeper achter Timon Wellenreuther en in totaal kwam de Belg tot dertien optredens in de hoofdmacht van Willem II.

Tegelijkertijd meldt Willem II ook dat de proefperiode van Khalid Karami al weer ten einde is. Vrijdag werd bekend dat de rechtsback een tijdje zou meetrainen met de ploeg van Kevin Hofland, om van beide kanten te kijken of club en speler iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Een paar dagen later is Karami al weer vertrokken, aangezien hij in gesprek is met een andere club en de proefperiode in Tilburg niet wil afwachten.

Met aanvaller Cheick Touré heeft Willem II weer wel een nieuwe speler op proef. De 21-jarige Touré kwam vorig seizoen uit voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en is transfervrij. De buitenspeler kan zich deze week in Oisterwijk laten zien aan de technische staf van de Tilburgse club.