Willem II met bijna veertig man naar Spanje

De Tilburgse delegatie die in het Barcelo hotel neerstrijkt, bestaat uit een kleine veertig man. Justin Ogenia en Victor van den Bogert trainen mee met de A-selectie, maar maken hun minuten in de beloften. Voor hun ontwikkeling wil Willem II de spelers het liefst stallen in de eerste divisie. Zij zouden last-minute dus nog kunnen afvallen voor de reis naar Marbella.

Rick Zuijderwijk is net als Ogenia en Van den Bogert een speler die door Willem II zelf is opgeleid. Ook hij hoort tot de groep van twintig veldspelers. Verder zijn er vier keepers bij. De in Zeist revaliderende Fernando Lewis ontbreekt. Dylan Ryan, met wie Willem II onderhandelt over contractverlenging, is er ook niet bij. Hij gaat zich proberen met Australië te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Willem II wilde hem eigenlijk ook minuten laten maken in de eerste divisie.

De Tilburgse club werkt in Guadalmina, even buiten Marbella, dagelijks om 10.00 uur en om 16.00 uur een training af. Vrijdag is er een oefenwedstrijd. De Spaanse organisatie van de trainingsstage is nog druk doende om die wedstrijd vast te leggen.

Selectie Willem II trainingskamp Marbella: