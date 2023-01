Willem II-middenvelder Daniel Crowley op weg naar de uitgang

podcast Stoere Kerels | Feskens kritisch op Willem II's td Teun Jacobs: ‘Hij geeft zichzelf ook een onvoldoen­de’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 19 blikken ze terug op de verloren thuiswedstrijd tegen NAC en - een dag later - het ontslag van trainer Kevin Hofland. De belgast is net als vorige week John Feskens, die toen voorspelde dat Willem II de derby met 3-0 zou winnen.

13 december