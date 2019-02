Willem II: minste doelpogingen van alle eredivisieclubs

Crowley en Tapia

Dat Daniel Crowley goed bezig is, wordt ook door statistieken bevestigd. De Engelse Ier creëerde dit seizoen al zeven kansen meer (38) dan iedere andere Willem II’er deed in het vorige eredivisieseizoen (31). De laatste spelers met meer gecreëerde kansen in Tilburgse dienst waren Thom Haye (43) en Jordy Croux (40) in 2016/17. Ook Renato Tapia's prima optredens worden weerspiegeld in cijfers. Geen speler won dit kalenderjaar meer tackles in de eredivisie dan de Peruviaan van Willem II (9, gelijk met Jeffrey Chabot en Sean Klaiber).