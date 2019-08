Willem II mist Fernando Lewis tegen Emmen

In Sittard kwam Rick Zuijderwijk in de slotminuut voor Lewis in het veld en verhuisde Damil Dankerlui naar de rechtsbackpositie. De laatste is zaterdag de belangrijkste optie om Lewis te vervangen. Justin Ogenia, de andere rechtsback in de selectie, speelde afgelopen maandag met de beloften zijn eerste wedstrijd na zijn schouderoperatie.