Willem II mist naast speler ook staflid in Groningen

Ervaren Willem II-trai­ner Koster over Duitse trainers in eredivisie: ‘Trend die snel voorbij kan zijn’

6 november Trainer Adrie Koster zit met Willem II tussen twee wedstrijden tegen ploegen met een Duitse trainer in. Na het Vitesse van Thomas Letsch wacht zondag het PSV van Roger Schmidt. ,,Het is een trend", zegt hij over de aanwezigheid van Duitse trainers in de eredivisie. ,,Over twee, drie jaar kan het weer heel anders zijn.”