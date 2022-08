Willem II moet het klusje Jong FC Utrecht zonder spits Hornkamp zien te klaren

Dammers lijkt laatste Willem II-nieuwkomer, talenten mogelijk nog verhuurd: Jacobs over ‘transfer­win­dow-slot’

De transfermarkt is ook voor Willem II nog zes dagen open, in ieder geval qua inkomende transfers. Staat er in de laatste dagen nog wat te gebeuren in Tilburg? En zo ja: wat dan precies? Technisch directeur Teun Jacobs geeft tekst en uitleg.

26 augustus