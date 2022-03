Willem II moet het voorlopig doen zonder geopereerde Ringo Meerveld

Het toch al geplaagde Willem II moet het voorlopig doen zonder talent Ringo Meerveld. De 19-jarige middenvelder is dinsdag geopereerd aan zijn knie en is enkele weken uitgeschakeld.

Meerveld kwam afgelopen zomer over van FC Den Bosch en moest het aanvankelijk doen met invalbeurten. Rondom de winterstop kreeg hij vervolgens vier opeenvolgende basisplaatsen, in de verloren wedstrijden tegen SC Cambuur, AZ, NEC en PEC Zwolle deed hij het over het algemeen heel behoorlijk.

Sinds half januari kwam Meerveld vervolgens nog één keer in actie: op bezoek bij FC Groningen stond hij (mede vanwege blessures bij concurrenten) weer eens in de basis. In de afgelopen drie wedstrijden kwam de jongeling geen minuut meer in actie. Dat zal ook de komende weken niet gebeuren.

Meerveld raakte onlangs geblesseerd bij een ongelukkig moment op de training. Daarbij liep hij een kniekwetsuur op, daaraan is hij eerder deze week met succes geopereerd. Gelukkig voor Meerveld en Willem II valt de schade relatiwef mee: de Tricolores hopen dat de middenvelder ‘slechts’ een paar weken niet inzetbaar is. In dat geval zou hij in de eindfase van de competitie nog in actie kunnen komen.