Willem II moet niet te vroeg scoren in de Arena

Willem II gaat weer naar Marbella in de winterstop

0:47 Het is Willem II vorig jaar in de winterstop goed bevallen in Marbella. Begin januari strijken Adrie Koster en zijn manschappen weer neer in de Zuid-Spaanse kustplaats, waar ze in hetzelfde hotel zullen verblijven en van hetzelfde trainingsveld gebruik gaan maken.