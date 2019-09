Willem II moet nog een dag op ‘Jhonny’ wachten

Die volgde de interlands van de spelers van Willem II via sociale media. ,,Het is niet zo dat ik dan nog contact heb met die jongens. Maar ik weet of ze meegedaan hebben en wat het resultaat van de wedstrijd is geweest. Als ze terug zijn op de club praten we daarover en kijken we of ze heel zijn gebleven of een aangepast programma nodig hebben”, aldus de trainer.