Willem II moet weer wisselen van keeper

Willem II won in de eredivisie al twaalf keer op rij niet van NEC

11 september NEC is bepaald geen hoogvlieger in het Nederlandse profvoetbal, maar blijkt al jaren een lastig obstakel voor Willem II. De Tilburgers wisten de laatste twaalf duels met de Nijmegenaren in de eredivisie niet te winnen. Zondag (12.15) kan de ploeg van Fred Grim gaan proberen te breken met deze serie, als Willem II op bezoek gaat bij NEC.