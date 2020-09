Willem II na 15 jaar weer in Europa: van dedain in Monaco naar simpelheid in Luxemburg

Basisklant Pavlidis kan Grieken­land niet aan doelpunten helpen tegen Slovenië

4 september Bondscoach John van ‘t Schip heeft donderdag in de Nations League met Griekenland gelijkgespeeld. De uitwedstrijd tegen Slovenië eindigde zonder doelpunten. Willem II-spits Vangelis Pavlidis startte in de basis en werd in de 76ste minuut gewisseld.