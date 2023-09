Willem II - NAC haalt het einde niet na bekertjes en vuurwerk op het veld

De burenruzie russen Willem II en NAC heeft zondagmiddag het einde niet gehaald. Scheidsrechter Edwin van de Graaf moest de wedstrijd definitief staken nadat er eerst plastic bekertjes en later vuurwerk op het veld werden gegooid. NAC leidde toen met 0-3 in Tilburg.

Wat er met het restant van het duel (nog zo’n 37 minuten) gaat gebeuren is niet bekend. Ook niet of Willem II bestraft wordt voor de staking. NAC kreeg vorig jaar een voorwaardelijke straf.

Vorig seizoen werd NAC - Willem II definitief gestaakt nadat er een plastic bekertje was gegooid.

Reinier Robbemond had dezelfde elf spelers het veld opgestuurd als die vorige week startten in de uitwedstrijd bij FC Groningen (0-0). De (redelijk) nieuwe spelers Hilterman, Joosten en Sigurgeirsson tegen NAC dus op de bank. Bij de Bredanaars had trainer Hyballa wél ingegrepen na de 2-0-nederlaag bij FC Eindhoven, met liefst vier wisselingen in de basis.

Nadat beide ploegen elkaar even hadden afgetast, was het bij de eerste kans voor NAC meteen raak. Sigurd Haugen schoot op de paal, Sejdiu schoof de rebound binnen: 0-1.

Janosek schoot namens de bezoekers even later niet ver voorlangs en toen herpakte Willem II zich en greep het initiatief. Maar het duurde wel even tot dat tot scoringsmogelijkheden leidde. Thijs Oosting werd door Ringo Meerveld fraai aangespeeld, maar Oosting kreeg de bal niet goed onder controle: weg kans.

Wurggreep

Toen Willem II na een half uur spelen de wurggreep even los liet, sloeg NAC voor de tweede keer toe. Michael de Leeuw speelde de bal terug maar in de voeten van een Bredanaar, die de bal laag voor het doel speelde. Opnieuw belandde de bal eerst tegen de paal, opnieuw was het in de rebound raak: Sigurd Haugen maakte er 0-2 van.

Omdat er direct na de treffer enkele plastic bekertjes op het veld werden gegooid na de tweede Bredase treffer, liet scheidsrechter Edwin van de Graaf alle spelers naar de kleedkamer vertrekken.

Na ruim tien minuten werd het duel hervat. Robbemond had de pauze niet aangegrepen om wissels toe te passen. Willem II kreeg in het restant van de eerste helft nog wel een kans - Michael de Leeuw schoot op de paal - maar er werd direct gevlagd voor buitenspel.

Fluitconcert

Onder een fluitconcert gingen de spelers van Willem II na het rustsignaal (opnieuw) naar de kleedkamer. Nu besloot Robbemond wel te wisselen. Patrick Joosten en Jeredy Hilterman kwamen voor Jesse Bosch en Michael de Leeuw.

Maar voordat alle stellingen betrokken konden worden, lag de derde treffer van NAC al in het net. De bezoekers kregen een corner; Jan van den Bergh kopt die via de handen van doelman Joshua Smits binnen: 0-3. Na deze treffer vloog er een brandende fakkel het veld op. Scheidsrechter Van de Graaf besloot de spelers daarop opnieuw naar de kleedkamers te sturen.

Nadat de wedstrijd weer enige tijd had stilgelegen, meldde de speaker in het stadion dat het duel definitief is gestaakt in de 54ste minuut. De toeschouwers werd verwacht het stadion rustig te verlaten.

Willem II: Smits; Heerkens, Schouten, Behounek, Van Berkel; Verreth, Meerveld, Bosch (46. Joosten); Oosting, De Leeuw (46. Hilterman), De Waal.

Volledig scherm NAC viert de 0-3 in Tilburg. Het bleek het laatste wapenfeit deze zondagmiddag op het veld. Het duel werd gestaakt. © Pro Shots / Toin Damen

bekijk belangrijke updates NAC-supporters De in Tilburg aanwezige NAC-supporters worden in het uitvak vastgehouden voorsalsnog en ze vermaken zich uiteraard uitstekend. Stadion loopt leeg Het Koning Willem II stadion loopt leeg met uiteraard vooral ontevreden Willem II-supporters. De wedstrijd is in de 54ste minuut gestaakt en de Tricolores stonden met 0-3 achter. Spelers NAC op het veld Nadat bekend is geworden dat de wedstrijd definitief is gestaakt, verschijnen de spelers van NAC kort op het veld om de meegereisde supporters te bedanken. Definief gestaakt De speaker meldt: Willem II - NAC is definitief gestaakt. U wordt verzocht het stadion rustig te verlaten. Veiligheid Robert Maaskant zegt op ESPN dat hij heeft gehoord dat de veiligheidsituatie buiten het stadion leidend is voor de beslising om wel of niet definitief te staken. Onduidelijkheid In het stadion is er onduidelijkheid. Is de wedstrijd definitief gestaakt of wordt er zo/straks weer gevoetbald? Vuurwerk Na de 0-3 vloog er een branden stuk vuurwerk het veld op. Scheidsrechter Van de Graaf kon niet anders dan de spelers weer naar binnen sturen. Volgens de regels zou de wedstrijd nu definitief gestaakt moeten worden, maar of dat het geval is hebben we nog niet gehoord. 0-3 GOAL van Sigurd Haugen! Michael de Leeuw wordt vervangen door Jeredy Hilterman Tweede helft afgetrapt En weer een doelpunt Derde poging tussen de palen, derde doelpunt NAC. Corner NAC Einde eerste helft Balbezit Willem II, doelpunten NAC Het balbezit was vooral voor Willem II in de eerste helft, maar de thuisploeg doet daar aanvallend heel weinig mee. NAC leidt met 0-2 in Tilburg nadat de Bredanaars twee keer tussen de palen hebben gemikt. 1 minuut extra tijd Gele kaart voor Patriot Sejdiu Buitenspel Michael de Leeuw schoot namens Willem II op de paal, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Gele kaart voor Jesse Bosch Wedstrijd hervat Na een pauze van ruim 10 minuten is Willem II - NAC hervat. Stand: 0-2. Spelers terug De spelers komen terug op het veld. Haalt deze wedstrijd het eind? Er mag nu niks onoirbaars meer gebeuren..

