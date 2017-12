Willem II - NAC is bijna uitverkocht

In totaal zijn er nu - inclusief het volle uitvak met NAC-supporters - 14.000 tickets over de toonbank gegaan. Kaartjes zijn uitsluitend te verkrijgen voor mensen die in Tilburg of directe omgeving wonen en die zich laten registreren op vertoon van legitimatiebewijs.

De laatste keer dat Willem II en NAC tegenover elkaar stonden, was in de finale van de play-offs om promotie/degradatie in het seizoen 2015-2016. Nadat NAC in Breda met 2-1 had gewonnen, lukte het Willem II om op 22 mei 2016 in eigen stadion met 3-1 te zegevieren en zo handhaving op het hoogste niveau te bewerkstelligen. Bij die twee play-offduels werden zowel in Breda als in Tilburg geen uitsupporters toegelaten om veiligheidsredenen.