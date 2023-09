Willem II - NAC wordt dinsdagochtend zonder publiek uitgespeeld

De zondag gestaakte wedstrijd Willem II - NAC wordt dinsdag om 10.30 uur uitgespeeld. Dat hebben clubs, gemeenten en de KNVB in onderling overleg besloten. Er is geen publiek welkom bij het restant van de derby, die in de 54ste minuut definitief werd beëindigd door scheidsrechter Van de Graaf.

De wedstrijd was in de eerste helft al een keer tijdelijk gestaakt nadat er een paar plastic bekertjes het veld op waren gegooid nadat NAC de 0-2 had gemaakt. Aan het begin van de tweede helft werd een brandende fakkel in de hoek van het veld gegooid na de 0-3 van de Bredanaars. Alle voorwerpen kwamen uit vakken met Willem II-supporters. Er waren ook 300 NAC-fans aanwezig in het uitvak, dat met wanden en netten is omgeven.

Toen de brandende fakkel op het veld lag, stuurde scheidsrechter Van de Graaf spelers en trainers weer naar binnen, waar veiligheidsoverleg plaats vond met onder meer de Tilburgser burgemeester Theo Weterings. Uiteindelijk werd besloten, ook conform de regelgeving van de KNVB, om de wedstrijd zondag niet meer te hervatten.

Arrestatie na afloop wedstrijd

Het stadion stroomde rustig leeg, al greep de politie wel in toen een kleine groep Willem II-supporters volgens een politiewoordvoerder buiten de hekken de confrontatie zocht met de NAC-aanhang en agenten. Daarbij raakte een politieman gewond aan zijn hoofd. Er werd tot nu toe een aanhouding verricht: een 23-jarige Oisterwijker is opgepakt voor belediging.

Zondagavond kwam de clubleiding van Willem II met een statement, waarin onder meer werd aangekondigd dat een eventuele boete op de daders zal worden verhaald.

Het tijdstip voor het uitspelen van de wedstrijd is in overleg gegaan met Bonheur Horeca Groep, dat dinsdagmiddag een groot congres in het Koning Willem II Stadion organiseert. ,,Daar is rekening mee gehouden, het congres is in de middag en gaat gewoond door", zegt Tim Wijdemans namens Bonheur.

