Willem II neemt afscheid van Fernando Lewis

Willem II neemt na drie seizoenen afscheid van Fernando Lewis. De 27-jarige rechtsback, die in de eindfase zit van het revalidatieproces na een zware knieblessure, kreeg dat dinsdagmiddag in een gesprek met technisch directeur Joris Mathijsen te horen. Het contract van de verdediger loopt op 30 juni af.

Lewis, voormalig jeugdinternational, maakte in 2017 transfervrij de overstap van AZ naar Willem II. Voor de Tilburgse club kwam hij tot 64 wedstrijden waarin hij tweemaal scoorde en zes assists gaf. Lewis kwam bij de uitwedstrijd van Willem II tegen Fortuna Sittard op 18 augustus voor het laatst in actie. In dat duel liep hij naar later bleek een kruisbandblessure in zijn knie op. Hij stond juist op het punt om zijn interlanddebuut voor Aruba te maken.

Na een operatie revalideerde Lewis op het sportcentrum van de KNVB in Zeist. In die periode bekeek hij de thuiswedstrijd van Willem II tegen Emmen in het vak van de fanatiekste fans. Langzaam pakte hij ook bij de Tilburgse club de trainingen weer op. Net na de uitbraak van het coronavirus was hij in Tilburg met Freek Heerkens voor hersteltrainingen actief.

Opvolger

Willem II verzekerde zich met Leeroy Owusu al in januari van de komst van een eventuele opvolger voor Lewis. Aan het einde van diens revalidatieproces zou de Tilburgse club een beslissing nemen. Lewis had daar begrip voor en kreeg dinsdag te horen dat er geen vervolg meer komt. Bij de Tilburgse fans was hij geliefd. Die hingen zelfs een spandoek met de tekst ‘Lewis in Oranje’ in het stadion in de periode dat hij wekelijks excelleerde.

Lewis is de tweede rechtsback waarvan Willem II afscheid neemt. Huurling Bart Nieuwkoop is al terug naar Feyenoord. Behalve dat tweetal vertrekt ook doelman Timon Wellenreuther, terwijl Willem II aankondigde de contracten van João Queirós en doelman Giorgios Strezos niet te verlengen. Daar is nog geen definitief afscheid van genomen. Wel van James McGarry, die net rond het uitbreken van de coronacrisis naar Nieuw-Zeeland vertrok en niet meer terugkeert.