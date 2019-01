Willem II neemt afscheid van overbodige Kolovos

COMMENTAAR Willem II werkt zelf specula­ties in de hand

24 december Willem II staat maandag in een bericht op de eigen website nog even stil bij de disciplinaire straf die Thomas Meissner, Atakan Akkaynak, Timon Wellenreuther en Donis Avdijaj een dag eerder in het spelershotel in Emmen kregen opgelegd. Daarmee hoopt de Tilburgse club een einde te maken aan alle speculaties die in verschillende media de ronde doen.